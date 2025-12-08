В Петербурге на этой неделе будет контрастная погода с перепадами температуры

По всему региону начнется похолодание с 12 декабря

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Контрастная погода с температурными "качелями" и сменой вида осадков ожидается в Санкт-Петербурге на этой неделе, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Начало недели в Санкт-Петербурге с мокрым снегом и температурой воздуха около ноля градусов. Сейчас с юга подходит следующая зона осадков, и снег будет продолжаться всю первую половину дня. Но уже завтра к нам приходит очередной циклон, в четверг, 11 декабря, следующий циклон. Они будут выносить с запада очень теплый воздух, поэтому в середине недели потепление неизбежно, а все осадки будут идти в виде дождя", - отметил синоптик.

9 декабря будет до плюс 4 градусов тепла, а 11 декабря - еще теплее, до плюс 7. "Тут надо отметить, что экстремум температуры дня для 11 декабря плюс 7,8 градуса наблюдалось в Санкт-Петербурге в 2006 году, когда отмечалась длинная череда рекордов дневной температуры", - добавил Колесов.

С 12 декабря по всему региону начнется похолодание. К ночи 13 декабря температура воздуха опустится ниже нуля, осадки пройдут в виде снега. В выходные дни в Петербурге будет до минус 5 градусов. "Но все это опять непродолжительно, впереди новые циклоны", - указал синоптик.