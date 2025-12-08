Вдова журналиста Бентли хочет обратиться к Москальковой для поиска останков мужа

После окончания судебного процесса она получила обнадеживающий письменный ответ от уполномоченного по правам человека в РФ

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Вдова убитого в ДНР журналиста Рассела Бентли намерена обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для поиска останков мужа.

"Да, и Татьяна Николаевна [Москалькова] сказала, что я могу после [суда обратиться]. Ну, так как идет судебный процесс, она ничем не может мне помочь, а именно после окончания я получила обнадеживающий от нее ответ письменный, что я могу повторно к ней обратиться с серьезными обоснованиями. Обоснования у меня были в первый раз более чем серьезные", - сказала она журналистам после оглашения приговора суда.

Бентли добавила, что речь идет о поисках останков ее мужа.