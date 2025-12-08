Центр "Воин" в 2026 году откроет новые филиалы в трех регионах

Речь идет о Карелии, Приморском крае и Амурской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в 2026 году планирует открыть в Карелии, Приморском крае и Амурской области новые региональные отделения, сообщил директор центра Дмитрий Шевченко.

"В соответствии с поручением президента России филиалы центра должны появиться до 2030 года во всех регионах страны, во всех 89 регионах. В следующем году мы открываем три новых региональных отделения в Приморском крае, в Амурской области и в республике Карелия. Таким образом, в следующем году будет у нас 24 филиала", - сказал он на пленарной сессии "Патриотизм - национальная объединяющая идея" в рамках Всероссийского патриотического форума.

Центр "Воин" создан 1 декабря 2022 года и уже представлен в 21 регионе России. С начала работы обучение в центре прошло свыше 108 тыс. курсантов, в том числе более 50 тыс. в 2025 году. Подготовлено 449 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации, и более 8,6 тыс. преподавателей школьного предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Проводятся занятия по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовки, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. Образовательные программы центра рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.

Всероссийский патриотический форум проходит в Москве с 7 по 10 декабря в Национальном центре "Россия" для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и развития патриотического воспитания молодежи. Событие объединит более 4 тыс. участников со всей страны и из-за рубежа. 9 декабря также состоится церемония вручения национальной премии "Патриот".