Ремонт мостов из плана на 2026 год начали в Оренбургской области

Всего в 2026 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" запланированы ремонты на 20 мостах, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Дорожные строители Оренбургской области начали ремонт 10 мостов, которые будут введены в эксплуатацию в 2026 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Сейчас у них в работе десять мостовых сооружений, все - объекты национального проекта "Инфраструктура для жизни". <…> Всего в 2026 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" запланированы ремонты на 20 мостах, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения", - написал он.

В качестве примера губернатор привел мост через реку Губерля в Гайском муниципальном округе, где идет капитальный ремонт. Объект расположен на 20-м км подъезда к селу Халилово от автомобильной дороги Гай - граница Республики Башкортостан. Еще один мост на этой трассе - через реку Сухая Губерля - уже готов на 35%.

По словам главы региона, также начаты работы по двум мостам в Александровском районе. Еще три объекта находятся в Красногвардейском районе на дорогах Луговск - Ишалка и Подольск - Пушкинский. Ранее обе дороги тоже были приведены в нормативное состояние в рамках нацпроекта, отмечается в сообщении.