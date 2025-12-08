На Северном речном вокзале 15 декабря откроется каток

Его площадь составит около 9 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Большой каток, площадь которого составит около 9 тыс. кв. м, впервые откроют на Северном речном вокзале в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов на открытии Транспортной новогодней елки совместно с Московским театром "Современник".

"На Северном речном вокзале с 15 декабря мы запускаем большой каток, почти 9 тыс. м, это первый раз, впервые будет здесь такой огромный каток, поэтому всех приглашаем", - сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что почти 1,3 тыс. катков с искусственным и естественным льдом будут функционировать во дворах, скверах и парках столицы. Заливку натуральных катков можно будет провести при похолодании до минус пяти градусов.