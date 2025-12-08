В Москве запустят тематический трамвай в честь юбилея "Современника"

Запуск состоится 19 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Запуск тематического трамвая, приуроченного к 70-летию со дня основания Московского театра "Современник", состоится в столице 19 декабря. Трамвай будет ходить по маршруту "А", сообщил художественный руководитель театра народный артист РФ Владимир Машков.

"В этом году исполняется 70 лет нашему легендарному театру. Департамент транспорта Москвы сделал нам подарок. 19 декабря, в день рождения небесного художественного руководителя "Современника" Галины Борисовны Волчек, мы запустим праздничный трамвай, посвященный 70-летию театра. Он будет курсировать по маршруту "А". Я уже озвучил часть остановок", - сказал он.

Машков добавил, что пассажиров трамвая будут сопровождать голоса артистов "Современника": актеры объявят остановки, расскажут об исторических событиях и местах, встречающихся на пути следования транспорта.