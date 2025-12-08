В Москве увеличат количество общественного транспорта в преддверии Нового года

Заммэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что будут запущены поезда метро, электробусы и трамваи с традиционной праздничной расцветкой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в преддверии новогодних праздников усилят работу общественного транспорта, число поездов метро и автобусов увеличится с 8 декабря. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов на открытии "транспортной" новогодней елки совместно с Московским театром "Современник".

"Московский транспорт - наиболее популярная инфраструктура в городе, которая каждый день перевозит миллионы москвичей и гостей города, которых традиционно становится больше к новогодним праздникам. Хочу сказать, что мы к Новому году усилим, увеличим количество поездов метро, увеличено будет [число] электробусов, автобусов, трамвайных маршрутов. С тем, чтобы все москвичи сумели максимально все, что планировали, сделать в этом году, купили подарки, успели поздравить родных, близких, привести детишек на различные новогодние мероприятия, которых в городе очень много. Поэтому будем работать более активно прямо с сегодняшнего дня в преддверии Нового года, и, конечно, сделаем все, чтобы поездки на городском транспорте были безопасны, удобны", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что для создания новогоднего настроения в ближайшее время будут запущены поезда метро, электробусы и трамваи с традиционной праздничной расцветкой.