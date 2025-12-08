Дед Мороз рассказал, как справляется с выгоранием

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что его спасает радость в глазах детей и взрослых, с которыми он встречается

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что от профессионального выгорания волшебника его спасает радость в глазах детей и взрослых, с которыми он встречается.

"Умею и призываю взрослых брать пример в иной раз с детей - видеть прекрасное, чудесное, веселое, захватывающее в мелочах. <...> Когда я вижу радость даже не от подарка, а от встречи и со взрослыми, и с детьми, а ведь мы на всем нашем путешествии [благотворительной акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ"] вышли из точки А, идем в точку В, и сколько бы мы маленьких и взрослых [не встречали], мы со всеми остановимся, поболтаем, картинку на память сделаем. И тогда зажигаются улыбки, зажигаются огонечки в глазах, и мне радостно, и ни о каком <...> выгорании [речи не идет]. Огонь горит в моем сердце, я хоть и зимний волшебник, но с самым горячим сердцем", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятому юбилейному сезону благотворительной акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ".

Дед Мороз призвал всех становиться волшебниками. "Не устаю, милые, повторять, - чтобы стать волшебником, достаточно одного доброго дела в день минимум. Так что договорились, вместе будем творить добрые дела", - рассказал волшебник.