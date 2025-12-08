Благодаря Русскому дому жители столицы ЦАР начали заводить кошек

Такое решение было принято для защиты от смертельно опасных змей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 8 декабря. /ТАСС/. Работники Русского дома в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) завели кошек для защиты от смертельно опасных змей, после чего среди жителей Банги стала распространяться мода на кошек. Об этом сообщил ТАСС глава Русского дома Дмитрий Сытый.

"Кошки - это очень важные сотрудники Русского дома. Кошки ловят змей. Мы находимся около реки и рядом с нами находится холмистая местность. Это идеальное место для змей. Когда мы сюда заехали, здесь был настоящий серпентарий. И время от времени эти змеи появлялись все равно на русском доме. Змеи представляют настоящую угрозу. Мы искали способы борьбы с этими змеями. И оказалось, что банальная кошка является идеальным инструментом, просто чтобы содержать территорию Русского дома в безопасности", - сказал Сытый.

Он добавил, что, к удивлению сотрудников Русского дома, жители Банги тоже начали заводить кошек для защиты дома от змей, крыс и насекомых.

В Банги встречаются крайне опасные змеи, такие как кобра и черная мамба, укус которой смертелен. Но как только появляются кошки, змеи сразу исчезают, отметил Сытый.