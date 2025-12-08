В московском транспорте в Новый год детям будут дарить подарки

Власти Москвы в преддверии новогодних праздников усилят работу общественного транспорта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подарки будут вручать детям в метро и в другом общественном транспорте Москвы в Новый год, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов на открытии "транспортной" новогодней елки совместно с Московским театром "Современник".

"Для детей в Новый год будут подарки в Московском метрополитене и на других видах транспорта, много улыбок, много праздничных фотографий. Поздравляю с наступающим Новым годом", - сказал Ликсутов.

Как сообщалось ранее, власти Москвы в преддверии новогодних праздников усилят работу общественного транспорта, количество поездов метро и автобусов увеличится с 8 декабря.