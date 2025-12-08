На форум "Территория смыслов" объявили регистрацию

Мероприятие пройдет с 20 июля по 6 августа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Росмолодежь открыла регистрацию на XII Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. Форумы", сообщает пресс-служба агентства.

"В 2026 году он объединит 1 500 участников со всей страны в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Форум пройдет с 20 июля по 6 августа и станет площадкой для подготовки молодежного актива по основным направлениям общественно-политической работы. Событие реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - говорится в сообщении.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что за 10 лет в форуме приняли участие более 50 тыс. человек со всех регионов России и 64 стран мира. "Он стал одним из ключевых проектов, где молодые люди определяют свою траекторию развития, формируют команду, а в дальнейшем трудоустраиваются на госслужбу, в социальную сферу, в политику", - приводятся его слова.

Гуров сообщил, что в новом сезоне программа форума будет строиться вокруг трех направлений: "Родина, правда и воля": "Отражение этих ключевых ценностей будет прослеживаться в образовательной программе, проектах участников, которые они смогут подать на грантовый конкурс Росмолодежи и получить поддержку на реализацию своих инициатив".

Откроет форум смена "Родина", объединив молодых депутатов представительных органов власти муниципалитетов России и активистов городских молодежных парламентов. Смена будет посвящена вовлечению молодежи на местах в активную гражданскую позицию и общественную деятельность.

Второй сменой станет "Правда", в ней примут участие руководители и члены профессиональных сообществ, которые занимаются политической деятельностью, молодые депутаты законодательных органов регионов России, политические аналитики и технологи, а также руководители региональных отделений федеральных НКО. Заключительная смена - "Воля" - объединит представителей молодежных крыльев парламентских политических партий, активистов молодежных общественно-политических организаций, а также молодых политологов и студентов социально-гуманитарного профиля.

О форуме

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года. Первые четыре года форум проходил во Владимирской области, а с 2019 года его площадкой выступает мастерская управления "Сенеж".