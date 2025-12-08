Манул Тимофей из Московского зоопарка достиг финальных 6,5 кг на зажировке

В пресс-службе гендиректора зоопарка отметили, что текущая форма животного говорит об отличном самочувствии и готовности к холодам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс зажировки к зиме, его вес достиг 6,5 кг. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Палласов кот - один из любимцев посетителей и символ Московского зоопарка, достиг своей оптимальной отметки по набору веса к зиме в этом сезоне. Самец манула к началу декабря стал весить 6,5 киллограм, а также оброс густой шерстью, превратившись в большой пушистый шар. Время окончания зажировки хищника всегда индивидуально, оно зависит от погодных условий", - говорится в сообщении.

В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе - 3,7 кг. К осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и в начале сентября он весил уже 5 кг. В пресс-службе отметили, что все лето и осень манул подолгу гулял в уличном вольере, с выпадением снега он станет менее активным и будет реже покидать утепленные домики. Сотрудники зоопарка будут расчищать специальные тропинки, чтобы Тимофей мог с комфортом совершать свои недолгие прогулки.

"Процесс набора веса, или "зажировка", - абсолютно естественный и жизненно важный этап годового цикла для манула. В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Начиная с февраля, манул начнет процесс разжировки, чтобы к лету сбросить "зимний" вес. Зоологи будут постепенно уменьшать размер порций и регулярно взвешивать палласова кота.