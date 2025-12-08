Участники "Путешествия Деда Мороза" посетили уже более 1 тыс. соцучреждений

По словам генерального продюсера телекомпании НТВ Тимура Вайнштейна, акция носит адресный и практический характер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. социальных учреждений по всей России посетили участники благотворительной акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ" за 9 лет. Об этом заявил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту юбилейного сезона проекта.

"За эти годы мы посетили более 1 тыс. социальных учреждений в России. Несколько сотен семей многодетных и малообеспеченных также получили подарки", - сказал Вайнштейн.

Он подчеркнул, что акция носит адресный и практический характер. "Мы обычно заранее спрашиваем, кто в чем нуждается, и поэтому это еще и полезная акция", - добавил он.

"Путешествие Деда Мороза с НТВ" - благотворительная акция, в рамках который Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ исполняет мечты и желания детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей, малышей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, а также взрослых.