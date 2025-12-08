Фестиваль "Голос кочевников" планируют сделать трехдневным в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Голос кочевников", который ежегодно проводится летом под открытым небом в Ацагатской долине, в 2026 году может стать трехдневным. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС Дальний Восток генеральный директор компании "Жассо тур" Светлана Цыбикдоржиева.

Традиционно крупнейший за Уралом мультижанровый опен-эйр проходит в течение двух дней. На него съезжаются гости из регионов России, а также на нескольких сценах выступают артисты из РФ, Монголии, Китая, Казахстана и других стран.

"Прошедшим летом (11 и 12 июля - прим. ТАСС) на нашей площадке - в этнокомплексе "Степной кочевник" собрались 30 тыс. человек. Это очень круто и очень ответственно. Мы недавно разговаривали с художественным руководителем Бурятской филармонии (Наталья Уланова, арт-директор фестиваля "Голос кочевников" - прим. ТАСС) - в следующем году, возможно, будет не два, а три дня фестиваля", - сказала Цыбикдоржиева.

Музыкальная программа "Голоса кочевников", пояснила она, проходит, как правило, вечером. Днем же гости мероприятия, зрители и участники могут с пользой провести время - познакомиться с культурой и традициями народов Бурятии. Также на площадке традиционно разворачивается ярмарка ремесленников, есть возможность поучаствовать в мастер-классах и разных играх. Для удобства всегда работает фуд-корт с блюдами местной кухни и есть место, где можно установить палатки.

В 2025 году на фестивале работало три сцены - "Солнце", "Луна" и "Звезда". Выступили десятки артистов, в том числе Feduk, Намгар, Смешанный хор Колледжа искусств им. П. И. Чайковского (Улан-Удэ) и другие музыканты из разных российских городов, из Белоруссии, Монголии, Казахсатана и Узбекистана. В финале свои хиты - "Знаешь ли ты", "Научусь летать" и "Мой рай" - исполнила певица МакSим.

Крупнейший за Уралом музыкальный фестиваль под открытым небом "Голос кочевников" проводится с 2009 года, с 2016 года - в 50 км от столицы Бурятии - города Улан-Удэ, в этнокомплексе "Степной кочевник". Постепенно мероприятие трансформировалось в мультижанровый опен-эйр, где можно услышать исполнителей разных направлений - фолк, инди-поп, горловое пение, этнофутуризм, рэп, рок, электронная музыка. В разное время он собирал исполнителей из разных стран, включая Японию, Бразилию, Зимбабве, Нигер, Индию.

В новость внесена правка (14:08 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - в Ацагатской долине.