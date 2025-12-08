Мединский: у здания Союза писателей откроют каток для любителей книг в 2026 году

СПР проводит большую работу по благоустройству исторического здания на Комсомольском проспекте, отметил 1-й секретарь союза

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Союз писателей России (СПР) проводит большую работу по благоустройству исторического здания на Комсомольском проспекте, в которую входит воссоздание мемориальных кабинетов писателей, а также сотрудничество с правительством Москвы, предполагающее создание общественного катка для "любителей книг". Об этом на XVIII Внеочередном съезде Союза писателей России рассказал помощник президента России, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

"Историческое здание Союза писателей РСФСР на Комсомольском, 13 вернулось писателям в полном объеме. Остановка общественного транспорта напротив нашего здания теперь официально называется "Союз писателей России". Я приглашаю всех авторов в открытую нами на Комсомольском книжную лавку писателей. Мы, кстати, договорились с Москвой, там запланировано большое благоустройство территории вокруг нашего дома - если приоткрывать некоторые планы, то через год мы планируем во дворе Комсомольского, 13 заливать большой общественный каток для всех любителей книг", - сообщил он на мероприятии, проходящем в понедельник в Центральном доме литераторов.

По его словам, также в здании воссоздаются мемориальные кабинеты работавших в нем писателей - Сергея Михалкова, Юрия Бондарева и Михаила Шолохова. "Чтобы вполне ощущалась преемственность и связь времен", - добавил 1-й секретарь СПР.

Мединский рассказал о выполнении Союзом писателей поручения президента России по возврату собственности Союза писателей СССР. В их числе - Центральный дом литераторов Красноярска, дом Ростовых на Поварской и книжная лавка писателей на Кузнецком мосту. "Начинаем думать потихоньку, как наводить порядок в Переделкине", - поделился он.

"Хочу поблагодарить вас за работу, которую мы вместе проделали за минувшие 9 месяцев. Работу кропотливую, порой незаметную широкой аудитории, но важную для обновленного Союза писателей", - заключил 1-й секретарь, обращаясь к участникам съезда.