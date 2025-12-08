В Калининградской области ущерб от коррупционных преступлений вырос в пять раз

Он составил почти 180 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Материальный ущерб от преступлений коррупционной направленности в Калининградской области за год увеличился в пять раз и составил сумму порядка 180 млн рублей. Об этом заявила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Юлия Шредер на брифинге, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией.

"За истекший период 2025 года материальный ущерб по оконченным преступлениям коррупционной направленности в пять раз превысил соответствующий ущерб, который был в 2024 году, и составил почти 180 млн рублей. Это достаточно серьезная цифра, но хочу и отметить, что в рамках расследований уголовных дел добровольно погашено почти 66 млн рублей лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности", - отметила Шредер. По ее словам, на имущество и денежные средства обвиняемых по этим делам наложен арест на общую сумму порядка 91 млн рублей.

Наибольший общественный резонанс за последнее время в регионе вызвало уголовное дело в отношении бывших ректора и проректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Александра Федорова и Елены Мялкиной. Их задержали в июле 2024 года, суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Экс-ректор с тех пор находится под стражей, его зама в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Общая сумма ущерба составила 35,1 млн рублей. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых.

Экс-ректор БФУ частично признал свою вину и связал ее с недостаточным контролем за действиями финансовых служб. Его заместитель также признала вину частично и заявила, что находилась под эмоциональным давлением. Федоров полностью возместил материальный ущерб за счет продажи своей квартиры и просил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", или отправить его на СВО. В последней просьбе ему отказали.