В Дании закрыли дело подозреваемой в связях с разведкой РФ россиянки

Прокуратура пришла к выводу, что доказательств для вынесения обвинительного приговора нет

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Гражданка РФ, задержанная в Дании в июне 2024 года по подозрению в "содействии российской разведслужбе", не будет привлечена к суду. Прокуратура пришла к выводу, что доказательств для вынесения обвинительного приговора нет, пишет агентство Ritzau.

Как ранее сообщила датская служба безопасности, задержание произошло на острове Зеландия и было связано с "денежными потоками из российских госфондов". После допроса подозреваемую отпустили. Женщине, которая возглавляла консультационный центр для русскоязычных, инкриминировалось "обеспечение иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании".

Теперь дело закрыто "на основании представленных доказательств". Перспективы признания женщины виновной судом отсутствуют, поэтому дело было прекращено, отмечается в сообщении агентства.

Российское посольство в Дании в июне 2024 года раскритиковало спецслужбы и СМИ страны за опубликованное 1,5 года назад телерадиокомпанией Danmarks Radio так называемое журналистское расследование в отношении российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как посчитало диппредставительство, это расследование направлено на раскол в российской диаспоре и связано со стремлением разорвать связи соотечественников, проживающих за рубежом, со своей родиной. В посольстве подчеркнули, что авторы "расследования" не скрывают, что материалы, которые ими использовались, были предоставлены разведывательными службами. Никаких доказательств противоправных действий со стороны организаций российских соотечественников в Дании, как и в других странах, предъявить не удалось, констатировали в диппредставительстве.

Как отметили в российской дипмиссии, датские журналисты "искали то, чего в принципе быть не могло". Консультационная деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года и была всегда направлена исключительно на оказание правовой поддержки соотечественникам, чтобы их жизнь в Дании выстраивалась в строгом соответствии с датским законодательством, подчеркнули в посольстве. Дипломаты РФ призвали власти королевства отказаться от преследования подданных страны по национальному признаку.