Польша хочет, чтобы Киев передавал ей данные об осужденных за диверсии

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский также сообщил, что на этой неделе будет встречаться с главой МВД Украины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Польские власти заинтересованы в том, чтобы Киев оперативно передавал им данные о всех лицах, осужденных на Украине за совершение диверсионных актов. Такую точку зрения высказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

"Наша позиция очень ясна: мы ожидаем, что Украина будет оперативно передавать нам информацию о всех лицах, которые там заочно осуждены за диверсионные акты", - цитирует главу МВД интернет-портал Interia.pl. "Мы ожидаем, что эти лица будут занесены в международные базы [данных], так чтобы мы могли эффективно защищать от этих лиц наши границы", - добавил Кервиньский.

Он также сообщил, что на этой неделе будет встречаться с главой МВД Украины и что по этому вопросу Польша "ожидает большего участия со стороны Украины".

Кервиньский сделал такое заявление после того, как утром в понедельник в центре Варшавы были задержаны три гражданина Украины, в автомобиле которых обнаружили шпионскую технику и оборудование для хакерских атак. Министр не уточнил, были ли эти украинцы ранее судимы на родине.

По словам Кервиньского, в последние две недели задержания, связанные с актами саботажа, производятся в Польше почти каждый день.