В Архангельске провели испытания резервного кольцевого водовода

Ввод кольцевой магистрали позволит не отключать от водоснабжения потребителей при работах на "тысячнике"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Испытания нового резервного кольцевого водовода успешно провели в Архангельске, сообщает пресс-служба "РВК-Архангельск". Ввод кольцевой магистрали позволит не отключать от водоснабжения потребителей при работах на "тысячнике", ранее при авариях на нем без воды оставалась значительная часть города.

"Раньше при аварии на "тысячнике" без водоснабжения оставались тысячи абонентов. Теперь, обновив "краны" и протестировав переключение, мы получили инструмент. В случае планового ремонта старой трубы или нештатной ситуации мы сможем быстро перевести подачу воды на новую кольцевую магистраль, сведя отключения к минимуму", - сказал главный инженер компании Дмитрий Черкашин, его слова приводит пресс-служба.

Компания завершила первый этап работ, который позволяет переключать абонентов с "тысячника" на новый кольцевой водовод. Проведенные испытания подтвердили, что магистраль работоспособна и может служить надежным резервом. В ходе тестовых подключений разных районов города был выявлен ряд проблем на старых сетях, их внесли в план неотложных работ.

Предварительно на стратегических участках городского водовода специалисты водоканала заменили 15 единиц запорно-регулирующей арматуры, это задвижки диаметром от 350 до 1 000 мм. В ближайшее время планируется замена участка трубы тысячного диаметра на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской.