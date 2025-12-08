СКФУ впервые внедрит ИИ-куратора в учебный процесс в 2026 году

Это будет бот-платформа, которая по интересам студента предлагает персональные патриотические проекты, туристические активности, сообщила проректор по молодежной политике СКФУ Оксана Кузнецова

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) впервые запустит ИИ-куратора в Max в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила проректор по молодежной политике СКФУ Оксана Кузнецова.

"Мы хотим создать ИИ-куратора развития. Это будет бот-платформа на отечественном мессенджере Max, которая по интересам студента предлагает персональные патриотические проекты, туристические активности, подбирает наставников и фиксирует достижения в едином электронном портфолио. Это будет очень удобно для студентов, и мы хотим данное направление внедрить в 2026 году", - сообщила Кузнецова.

Ранее пресс-служба вуза сообщала, что СКФУ стал одним из ключевых партнеров в реализации масштабного проекта по внедрению искусственного интеллекта в процесс подготовки выпускных квалификационных работ. Проект направлен на использование интеллектуального ассистента, который помогает генерировать исследовательские гипотезы, работать с обширными массивами данных, анализировать научную литературу, проводить количественные и качественные исследования с помощью больших языковых моделей, создавать эффективные презентации.