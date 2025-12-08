В Саратовской области откажутся от вырубки елок для продажи к Новому году

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, это необходимо для сохранения лесного фонда

САРАТОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Елки не будут вырубать в лесхозах Саратовской области для продажи к Новому году в целях сохранения лесного фонда. При этом ограничение не скажется на стоимости и наличии елок, заявил губернатор Роман Бусаргин.

Губернатор провел постоянно действующее совещание с участием зампредов и министров правительства региона, а также глав районов. Он поручил министру природных ресурсов и экологии Саратовской области Константину Доронину держать вопрос с ограничением вырубки на контроле.

"Практика показала, что подавляющая часть деревьев, которая реализуется у нас перед новогодними праздниками, привозится из других регионов. Дефицита елок на рынках не наблюдалось. Ограничение не скажется на стоимости и наличии елок, однако при этом не нанесет ущерб большой планомерной работе по расширению лесного фонда в области", - приводит пресс-служба правительства региона слова Бусаргина.

Как ранее сообщал губернатор, в Саратовской области уделяют особое внимание восстановлению лесного фонда. С 2022 года удалось увеличить площадь лесов на 11,6 тыс. га. Сейчас она составляет около 650 тыс. га. В следующем году в регионе планируется высадить не менее 4 тыс. га лесов.