Участники РСО будут работать на зарубежных объектах Росатома в 2026 году

Студентов трудоустроят на АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В подразделения холдинга "Титан-2" на зарубежных проектах Росатома в зимнем сезоне, который продлится с 12 января по 13 марта 2026 года будут трудоустроены 60 участников Российских студенческих отрядов (РСО). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

"Российские студенческие отряды выстраивают с работодателями такую систему подготовки, что студенты имеют возможность в течение всего года работать и получать практические навыки - это дает им работу в реальных условиях и на самых уникальных объектах, что становится большим конкурентным преимуществом при выходе на рынок труда. Уже не первый год РСО работают в круглогодичном формате за рубежом, расширяя свои возможности и укрепляя международный авторитет. Совместно с компанией "Титан-2" мы создаем бесшовную систему подготовки, чтобы ребята могли плавно перейти от учебы к первому рабочему месту. В этом зимнем сезоне 60 студентов РСО уже будут трудиться на объектах Росатома за границей, укрепляя позиции российской атомной отрасли на международной арене", - цитирует пресс-служба РСО слова Киселева.

В РСО уточнили, что участники движения будут трудоустроены на АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Так, в рамках международного студенческого строительного отряда "Дюна" в Египте будут трудоустроены участники РСО из Архангельской, Пензенской, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Костромской, Ростовской и Челябинской областей, а также из Красноярского и Хабаровского краев, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. "Строительные отряды, привлеченные к строительству объектов холдинга "Титан-2", будут выполнять производственно-технические работы. Атомная электростанция строится на берегу Средиземного моря в городе Эль-Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира", - уточнили в пресс-службе.

Второй международный студенческий строительный отряд "Босфор" в Турции объединяет участников из Воронежской, Ростовской, Ленинградской и Калининградской областей. В РСО добавили, что на объектах строительства TSM Enerji (входит в холдинг "Титан-2") студенты выполнят строительно-монтажные и производственно-технические работы.

В РСО также сообщили, что в свободное время для участников студотрядов будут организованы профориентационные мероприятия, а также запланирована насыщенная культурная и спортивная программы. Отмечается, что по итогам зимнего этапа студенческих строек будут выбраны лучшие участники проектов.

ТАСС является генеральным информационным партнером РСО.