Правкомиссия одобрила отправление уведомления об увольнении в электронном виде

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Трудовой кодекс, которые позволят отправлять работнику уведомления об увольнении в электронном виде. Об этом ТАСС рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

"Рассмотрен проект закона, который предполагает внесение изменений в трудовое законодательство. Одно из нововведений касается установления возможности направления сообщения работникам об их увольнении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством цифровой платформы "Работа в России", - сказал он.

По словам Груздева, законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в нескольких аспектах, в том числе в вопросах сверхурочной работы и совместительства.

"Проектом закона предусмотрены комплексные изменения, включая установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, если это закреплено в договоре или соглашении. Также документом расширяется перечень оснований для расторжения трудового договора, если работник совершил однократное грубое нарушение трудовых обязанностей - хищение", - объяснил Груздев.

По его словам, также предлагается внедрить систему электронного кадрового документооборота для документации, подтверждающей прохождение сотрудниками инструктажей. Законопроект нацелен на увеличение числа работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса, до 70 человек.

Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе: для них предусмотрена обязательная ежегодная диспансеризация, для которой сотруднику должен выделяться день с сохранением места работы и зарплаты. Также в целях защиты здоровья сотрудников для них будет предусмотрен медицинский осмотр перед началом сверхурочной работы.

"Законопроектом устанавливается единый порядок оплаты труда сверхурочной работы: первые два часа - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121 часа сверхурочной работы тоже с коэффициентом 2. Размер оплаты сверхурочной работы может определяться коллективным договором или соглашением", - добавил председатель правления АЮР.