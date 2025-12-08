В Подмосковье потребление алкоголя снизилось почти на 20%

Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин отметил, что потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литра на душу населения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Потребление алкоголя на душу населения с начала текущего года снизилось в Московской области с 9,33 л до 7,58 л или практически на 20%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря комплексной работе с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литра на душу населения, что составляет 18%", - сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, его слова привели в пресс-службе.

Там также рассказали, что профильные специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера помогают жителям Подмосковья отказаться от пагубной привычки и сместить фокус на здоровый образ жизни. Они проводят профилактические беседы, круглые столы, семинары, встречи с молодежью и трудовыми коллективами.

"Помимо профилактических мероприятий, важным направлением нашей работы остается оказание наркологической помощи на анонимной основе. Она обеспечивает конфиденциальность и создание условий, при которых человек не боится, что о его лечении от алкоголизма узнают близкие или как-то пострадает профессиональная деятельность", - добавил Холдин.

Он подчеркнул, что в диспансере также работает анонимный круглосуточный телефон доверия, по которому могут позвонить те, кто не может сам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью. Номер телефона: +7 (915) 101-22-69. Также разработана "Памятка об оказании наркологической помощи жителям Московской области", в ней можно найти информацию об анонимном лечении.

Ранее в Московской области был принят ряд законов, ограничивающий продажу алкогольной продукции. Так, введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, имеющих вход и выход со стороны дворов многоквартирных домов. Помимо этого, с 1 марта 2026 года начнет действовать мера по ограничению продажи алкоголя в общепите во дворах - купить спиртное в таких заведениях можно будет лишь с 13:00 до 15:00.