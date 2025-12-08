Замглавы МИД РФ: объемы медицинского туризма в России будут нарастать

Москва работает над этим, отметил Александр Грушко

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Поток туристов, желающих воспользоваться возможностями России в сфере медицины, будет нарастать, Москва ведет соответствующую работу. Об этом рассказал журналистам на встрече с главами дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил такое популярное у туристов направление, как курортно-санаторное лечение, в России оно продолжает развиваться. "Это действительно сочетание отдыха и самого современного, высокотехнологичного лечения открывается для наших друзей из-за рубежа. Все наши основные санаторно-лечебные центры и Крым, и Кавказ и Алтай. Мы уверены в том, что поток туристов и желающих воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет Российская Федерация, будет только возрастать. И мы, министерство иностранных дел, тоже это поощряем", - сказал он.

Как отметил замглавы МИД РФ, если говорить о медицине, то нет областей, где бы Россия не занимала лидерские позиции. "Сегодня уже отмечали некоторые такие сферы, где у России нет реальных соперников, - это все, что связано с глазами, это Центр имени академика Федорова, он очень впечатляет. Естественно, мы находимся в Центре Блохина, это онкология, причем от ранней диагностики до полного излечения, сопровождение пациента на всех фазах, применение самых современных средств лечения - это хирургия, и радио и генные технологии. Это, конечно, дает нам преимущество и одновременно создает привлекательность российских подходов к лечению самых сложных заболеваний. Все, что связано с качеством и охраной детства, здесь я думаю, что Россия тоже впереди планеты всей", - добавил Грушко.

"Я сегодня говорил о том, что со многими странами региона у нас заключены безвизовые соглашения, поэтому чем будет меньше административных препон, тем скорее и быстрее и глубже будет развиваться и сотрудничество в сфере медицины и охраны здоровья", - указал замглавы МИД РФ.

При этом Грушко подчеркнул, что в прошлом году примерно 670 тысяч человек из стран Ближнего Востока получили лечение в Российской Федерации. "Одна из сильных сторон Российской Федерации - это медицинское обслуживание уникальное. Это касается и лечения, и диагностики, восстановления, реабилитации и многих других вещей. Если говорить о регионе Ближнего Востока, то, если мне не изменяет память, только в прошлом году примерно 670 тысяч человек получили лечение в Российской Федерации", - сказал он.

"Мы знаем, что наши недруги пытаются вбить клинья в отношения со странами глобального Юга, но мы будем продолжать выстраивать отношения, потому что эти отношения встраиваются на взаимоуважительной основе, они усиливают нас на международной арене, они повышают нашу конкурентоспособность, они повышают нашу привлекательность", - заключил Грушко.