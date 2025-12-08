День открытия горнолыжного сезона в КБР приблизился к рекорду посещаемости курорта

Прошлый рекорд составлял 7,2 тыс. путешественников

НАЛЬЧИК, 8 декабря. /ТАСС/. День открытия горнолыжного сезона в России 6 декабря, который отметили на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии, приблизился к рекорду посещаемости курорта, сообщили в экосистеме "Горы России".

"Только в день официальной церемонии открытия, 6 декабря, Эльбрус принял 6,6 тыс. туристов. Этот показатель почти приблизился к местному рекорду посещаемости, установленному 2 января 2024 года, когда на курорте побывало 7,2 тыс. путешественников", - отметили в "Горы России".

Для гостей подготовили десятки развлекательных мероприятий, выступления звезд эстрады, массовый спуск и турнир по зимнему гольфу. Праздник организован экосистемой "Горы России" совместно с институтом развития Кавказ. РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства КБР.

"Мы стремились сделать этот праздник особенным, ведь Эльбрус - легендарная гора, высочайшая точка России и Европы. Символично, что именно здесь стартовал первый общероссийский праздник для горнолыжников и сноубордистов, а также всех неравнодушных к горам. Уверен, что у подножия Эльбруса зародилась новая традиция, которая долгие годы будет объединять любителей гор", - отметил основатель экосистемы "Горы России" и генеральный директор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов.

С 4 по 7 декабря на курорте "Эльбрус" проходит старт горнолыжного сезона России. К этой дате организаторы приурочили открытие канатной дороги на склоне высочайшей точки Европы и запуск новой зоны катания. Также в Приэльбрусье прошла самая высокогорная в стране игра в гольф, различные культурные и развлекательные активности, концерты.