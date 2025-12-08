Югра запустит пилотное приложение по вызову социального такси для инвалидов

В случае подтверждения эффективности и удобства приложение распространят на все муниципальные образования округа

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует в 2026 году в пилотном режиме запустить специальное приложение для вызова социального такси для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Если платформа цифрового заказа покажет себя эффективно, практика будет распространена на другие муниципалитеты региона, рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук во время прямой линии.

Перед прямой линией главе региона поступило более 20 обращений от жителей Ханты-Мансийского автономного округа о проблемах с деятельностью социального такси для маломобильных граждан после ухода одного из подрядчиков в Сургуте.

"В Югре есть такая мера поддержки для маломобильных граждан - социальное такси. Заказчиком услуги является департамент социального развития Югры. <…> Данная услуга у нас востребована, мы ее и дальше будем продолжать оказывать. Для удобства, и чтобы исключить моменты, когда оказание услуги зависит от того, насколько тот или иной подрядчик готов ее оказывать, мы сегодня приняли решение и по Ханты-Мансийску: в пилотном режиме планируется запуск специального мобильного приложения для онлайн-заказа транспорта", - сказал Кухарук.

По его словам, в случае подтверждения эффективности и удобства, данное приложение будет распространено на все муниципальные образования автономного округа. Как уточнили ТАСС в правительстве Югры, запуск приложения планируется в Ханты-Мансийске в пилотном режиме в 2026 году.