Глава Башкирии рекомендовал чиновникам воздержаться от новогодних корпоративов

Радий Хабиров предложил поздравить коллег без проведения праздничных мероприятий

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания рекомендовал государственным и муниципальным служащим отказаться от проведения новогодних корпоративов в условиях продолжающейся специальной военной операции.

"Пока идет специальная военная операция, не до праздников нам, государственным служащим. Я настоятельно прошу всех - и членов правительства, и министерств: никаких особенных корпоративов. Кончится [СВО] - закатим большой праздник. Никто не поймет, если мы будем в такое время слишком праздновать", - сказал он.

Хабиров подчеркнул, что коллег можно поздравить без проведения праздничных корпоративов, а задача властей - обеспечить праздник людям, особенно детям.