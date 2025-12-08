Эксперт Сологуб: изучение русского языка в КНДР повысит его статус

По словам профессора кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного педагогического университета, это также способствует повышению престижа профессии преподавателя

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Включение русского языка как обязательного предмета в школах КНДР укрепляет престиж профессии педагога русского языка как иностранного (РКИ) и приумножает его статус как языка международного общения. Таким мнением с ТАСС поделилась профессор кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Сологуб.

Ранее глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов заявил, что русский язык стал обязательным для изучения в школах в КНДР с 4-го класса.

"Включение русского языка как обязательного предмета в школах КНДР является новым шагом в распространении русского языка, укреплении его статуса как языка международного общения. Безусловно, это повышает его статус", - уверена эксперт.

По словам Сологуб, это также способствует повышению престижа профессии преподавателя РКИ, формированию таких его качеств, как любовь к родной стране и ее культуре, стремление продвигать русский язык и русскую культуру за рубежом, что способствует укреплению авторитета как русского преподавателя, так и страны в целом. "Этот шаг открывает новые горизонты сотрудничества в области образования, создает широкое поле возможностей для осуществления новых, интересных проектов и начинаний", - заключила она.

Как ранее отметил Козлов, РФ рассчитывает, что в следующем году начнет свою работу Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Сейчас строится его здание.