В Северной Осетии до 2028 года расселят более 120 многоквартирных аварийных домов

В 2026 году планируется расселение порядка 4 тыс. кв. м.

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Жителей 125 многоквартирных аварийных домов общей площадью более 22 тыс. кв. м. расселят в Республике Северная Осетия-Алания до 2028 года. В 2026 году планируется расселить 4 тыс. кв. м, программу могут завершить раньше срока, сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев.

"Опережающими темпами была завершена предыдущая программа по расселению из аварийного жилья. В этом году была утверждена долгосрочная программа переселения до 2028 года включительно. В соответствии с ней мы должны расселить более 125 многоквартирных домов общей площадью свыше 22 тысяч кв. м", - сообщил Караев.

По его словам, в 2026 году планируется расселение порядка 4 тыс. кв. м. " В 2026 году мы планируем расселить порядка 4 тысяч кв. м. Финансирование программы нам удалось защитить, лимиты до нас уже доводятся, и мы сейчас занимаемся расселением. За ноябрь-декабрь уже удалось расселить свыше тысячи кв. м из аварийного жилья. До 2028 года мы постараемся опережающими темпами расселить свыше 22 тыс. кв. м", - добавил спикер.