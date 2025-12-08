ГД 9 декабря обсудит расширение жилищной поддержки для военнослужащих

Предлагается внести изменения в закон "О статусе военнослужащих", предусматривающие расширение перечня категорий военнослужащих, имеющих право вне очереди на получение жилищной субсидии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект о расширении мер жилищной поддержки для семей военнослужащих. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих. Соответствующее решение принято Советом ГД", - сказал Володин журналистам.

Ко второму чтению в законопроект внесена поправка, соавторами которой стала группа депутатов во главе с Володиным. "Предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга", - отметил он.

Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

По словам председателя Госдумы, "все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной Думы".