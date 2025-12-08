Центр обработки данных в Иркутской области ускорит развитие Сибири и Дальнего Востока

Создание центра позволит России стать одним из заметных игроков этой отрасли, сообщил замдиректора по научной работе Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Антон Пыжев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Создание центра хранения и обработки данных мощностью до 200 МВт на территории Иркутской области позволит придать новый импульс развития Сибири и Дальнему Востоку за счет создания нового игрока мирового рынка инфраструктуры данных. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора по научной работе Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Антон Пыжев.

"Предложение, с которым мы здесь выходим в публичное пространство, заключается в том, чтобы предпринять все усилия для создания центра хранения и обработки данных мощностью до 200 МВт на территории Иркутской области", - сказал он на пресс-конференции, посвященной презентации исследования Института экономики роста им. П. А. Столыпина "Потенциал создания нового игрока мирового рынка инфраструктуры данных".

Пыжев отметил, что создание центра позволит России стать одним из заметных игроков этой отрасли благодаря своим особым преимуществам.

Аналогичное мнение высказал сенатор, председатель совета по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации Александр Усс, добавив, что Сибирь имеет множество преимуществ для развития центров обработки данных. "Главным преимуществом Сибири являются громадные природные ресурсы - это наше главное конкурентное преимущество. <...> Прежде всего, это действительно преимущество в области энергомощностей. <...> Относительно климата - это очевидное конкурентное преимущество, хоть скоро затраты на охлаждение при работе ЦОДов очень значительные", - сказал он.