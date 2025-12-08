На юге России ожидаются мокрый снег и дожди

Синоптики прогнозируют понижение температур

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Осадки в виде мокрого снега и дождя в сочетании с понижением температур прогнозируются в регионах юга России на этой неделе. Исключением стали Крым и Севастополь, где воздух будет прогреваться до плюс 11 градусов.

На Дону и на Волге

В Ростовской области со вторника прогнозируют осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, порывы ветра достигнут 14 м/с. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в устье реки Дон прогнозируется низкий уровень воды.

Мокрый снег и дождь ожидаются также и в Волгоградской области. Температура воздуха днем в течение недели будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, ночью - от 0 до минус 5, местами до минус 8 градусов. На дорогах возможна гололедица, предупредили синоптики.

Переменная облачность будет сохраняться в Астраханской области до среды, затем несколько дней ожидаются дожди, снег прогнозируется к концу недели. Также в воскресенье по прогнозам синоптиков похолодает ночью до минус 6 градусов. Средняя температура воздуха в дневные часы будет держаться на отметке 2-3 градуса тепла. Средняя температура воздуха по ночам составит минус 1.

В соседней Калмыкии на этой неделе так же похолодает, температура воздуха в дневные часы опустится до 2 градусов тепла, в ночные - до 0. Дожди пройдут в пятницу и субботу. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 5 градусов.

Кубань и Адыгея

В начале недели в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды. На большей части региона будет фиксироваться дождливая и ветреная погода. Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха днем составит 4 градуса тепла, теплее на черноморском побережье - до 9. Теплее всего будет в Сочи, где будет держаться 12 градусов.

В соседней Адыгее на этой неделе будут идти кратковременные дожди, которые в горах будут переходить в мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит 4-5 градусов тепла, в дневные - 8-10 градусов. К концу недели по ночам прогнозируют заморозки до 2 градусов, днем в воскресенье воздух прогреется только до 2 градусов со знаком "плюс".

Крымский полуостров

В Крыму и Севастополе до конца недели сохранится температура воздуха не выше плюс 10-11 градусов, ветреная и пасмурная погода, следует из данных Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "[В Симферополе] 10 декабря облачно, ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью плюс 4-6 градусов, днем 6-8 градусов. [В Севастополе] 10 декабря облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью плюс 5-7 градусов, днем 8-10 градусов", - говорится в прогнозе.