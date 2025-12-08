Эксперт Пыжев объяснил необходимость центров данных в Сибири

Они помогут снизить риски отказа критически важной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центры инфраструктуры данных на территории Восточной Сибири необходимо создавать для снижения рисков отказа критически важной инфраструктуры. Об этом говорится в представленной на пресс-конференции в ТАСС презентации заместителя директора по научной работе Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Антона Пыжева.

"Создание центра инфраструктуры данных на территории Восточной Сибири необходимо с точки зрения диверсификации рисков вывода из строя элементов критической инфраструктуры", - говорится в презентации, посвященной исследованию Института экономики роста им. П. А. Столыпина "Потенциал создания нового игрока мирового рынка инфраструктуры данных".

Пыжев отметил, что сверхконцентрация новых мощностей цифровой инфраструктуры в европейской части страны создает существенные геостратегические риски и не учитывает потенциал азиатской части России. "Важным преимуществом Восточной Сибири в контексте нашего сегодняшнего обсуждения, конечно, является доступность электроэнергии. Действительно, у нас мощная генерация, заложенная в поздние советские годы, - это гидрогенерация и угольная генерация", - сказал он.