В Курганской области назвали эффективной работу священников в школах

Для всех советников по воспитательной работе и завучей были проведены курсы повышения квалификации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В школы Курганской области советниками по воспитанию впервые трудоустроены 20 священнослужителей. Эксперимент, реализованный с начала учебного года, вызвал хорошие отклики и будет продолжен в регионе, сообщила замгубернатора по социальной политике области Наталья Кирилова в прямом эфире на странице Центра управления регионом во "ВКонтакте".

"С этого года, с сентября, 20 священников, которые прошли отбор, зашли у нас на работу в школу, они трудоустроены в школы советниками по воспитанию и помогают учителям, процессу воспитания. <…> Я встречалась со всеми священниками, которые отработали учебную четверть в школах, очень хорошие отклики от священников. Более того, радует, что очень хорошие отклики от детей: ребятишки приходят к священникам, советуются. Конечно, это не вопрос религии, а духовно-нравственного воспитания, ценностей - где добро и зло, что важно в семейных отношениях, мама, папа. Уверена, что этот курс мы продолжим", - сказала Кирилова, добавив, что опасения в связи с тем, что регион первым в России опробовал этот курс, не оправдались.

Также, по ее данным, для всех советников по воспитательной работе и завучей совместно с Московской духовной академией были проведены курсы повышения квалификации.