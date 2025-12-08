Новак: пособия по рождению и воспитанию ребенка ежемесячно получают 10 млн семей

Вице-премьер РФ отметил, что ежегодно материнский капитал получают более 1,8 млн семей

Вице-премьер РФ Александр Новак © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 10 млн российских семей получают пособия по рождению и воспитанию ребенка ежемесячно, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По состоянию на 1 ноября этого года ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка назначены почти 10 млн детей и беременным женщинам", - сказал он.

Также, по словам Новака, ежегодно материнский капитал получают более 1,8 млн семей в России.