Новак: пособия по рождению и воспитанию ребенка ежемесячно получают 10 млн семей
14:55
МОКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 10 млн российских семей получают пособия по рождению и воспитанию ребенка ежемесячно, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По состоянию на 1 ноября этого года ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка назначены почти 10 млн детей и беременным женщинам", - сказал он.
Также, по словам Новака, ежегодно материнский капитал получают более 1,8 млн семей в России.