В Петербурге покажут выставку о группе "Альфа"

В экспозицию вошли амуниция, вооружение, предметы быта и архивные фотографии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Группа "Альфа". Первые полвека", посвященный 50-летию одноименного антитеррористического подразделения, планируют представить в Музее политической истории в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Елена Харламова.

"Мы видим, насколько [большой] интерес к этому выставочному проекту. Я думаю, у нас будет возможность, и мы переедем в Санкт-Петербург, в Музей политической истории. Мы обсудим [возможность] показа этой выставки в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Как отметила Харламова, выставка станет продолжением проекта "Альфа 50. Полвека первые", реализованного в регионах Сибирского федерального округа. "[Это] уникальный случай: обычно федеральные музеи делают большие проекты, и потом они едут в регионы. Здесь все ровно наоборот: проект, который родился в регионах, доехал до столичного музея, до главного музея страны, который рассказывает про современную историю. Крупнее музея, важнее музея в рамках современной истории нет - это ГЦМСИР (Государственный центральный музей современной истории России, - прим. ТАСС)", - сказала она. В ходе пресс-конференции директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева подчеркнула, что проект уже был показан в Томске, Барнауле, Красноярске, Горно-Алтайске, Кемерове, Иркутске, Абакане и других городах СФО.

Генеральный директор "РОСИЗО" Иван Лыкошин рассказал, что при подготовке московской версии организаторы стремились создать не только документальный, но и эмоциональный рассказ о судьбах сотрудников группы "Альфа". "Мы хотели рассказать это так, чтобы самый неподготовленный зритель, даже обычный школьник, придя на выставку, получил исчерпывающее не только документальное, но и эмоциональное представление о том подвиге, который не раз совершали бойцы подразделения "Альфа". <…> Синтез фотоматериалов, экспозиционных и кураторских решений, предметов из личной коллекции Сергея Машенцева (автора проекта Alpha Stuff - прим. ТАСС), позволил создать достаточно эмоциональный рассказ, это [получилось] выставкой посвящения, выставкой-мемориалом", - отметил он.

Она будет работать в Москве с 9 декабря 2025 года. Проект поддержали Минкультуры РФ, аппарата полпреда президента РФ в СФО и Фонд поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор".

Познакомиться с проектом можно будет до 18 января 2026 года в столичном Музее современной истории России.