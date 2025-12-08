На северо-западе России ожидается переход от морозов к оттепели и обратно

В Коми похолодает до 30 градусов, а в Калининградской области воздух прогреется до 9

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Температурные качели, потепление до оттепели, а затем резкое похолодание ожидаются на этой неделе в северных регионах Северо-Западного федерального округа. В Республике Коми в конце недели похолодает до минус 30 градусов, а в Калининградской области воздух прогреется до плюс 9 градусов, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в течение недели ожидается погода с перепадами температур и различными осадками. В понедельник будет около 0, пройдет мокрый снег. Со вторника с приходом циклона потеплеет до плюс 4, а в четверг еще один циклон принесет тепло до плюс 7, осадки будут в виде дождя, отметил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. В пятницу похолодает до 1-2 градусов тепла, а выходные дни - до минус 1-5 градусов, осадки будут в виде снега. В Ленинградской области 8 и 9 декабря будет от минус 2 до плюс 3 градусов и небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. К середине недели потеплеет до плюс 5, местами небольшой дождь.

От минус 3 до плюс 3 градусов ожидается в Карелии, на севере республики - до минус 8. В второй декаде декабря в ночные часы возможно похолодание до 8-15 градусов мороза, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области на этой неделе ожидается переменная облачность, местами снег и сильный порывистый ветер, на побережье Кольского полуострова - до 20 м/с. Температура воздуха днем составит от минус 5 до минрус 10 градусов, местами до 15 градусов мороза.

Неделя в Архангельской области начнется с сильного падения атмосферного давления в связи с выходом очередного атлантического циклона. По данным Севгидромета, в большинстве районов пройдет снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха начнет повышаться: ночью - 3-8 мороза, днем от 0 до минус 5. В Ненецком автономном округе в начале недели местами небольшой снег, туман, ветер скоростью 2-7 м/с, по побережью порывы до 16 метров в секунду. Температура составит 13-18 градусов мороза, при прояснениях до минрус 28, на побережье местами минус 3-8 градусов.

В Республике Коми после 20-30 градусных морозов резко потеплеет и так же резко похолодает в конце этой недели, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "Потеплеет очень кратковременно, до оттепели в четверг-пятницу на этой неделе, а затем очень резко похолодает. Предварительно, ждем, что морозы будут еще сильнее, за минус 30 градусов. Очаг холода сформируется над южными районами республики на следующей неделе. Ожидаются резкие перепады атмосферного давления, скачки на 25-30 единиц. Похолодание не очень продолжительное, затем оно перебьется атлантическим теплом", - рассказала представитель метеослужбы.

На периферии циклона

Вологодская область в ближайшие дни останется во власти обширного североатлантического циклона. Из-за выноса теплой воздушной массы в четверг повсеместно ожидается оттепель, после чего наступит похолодание. Всю неделю ожидаются снегопады, мокрый снег и дождь, температура во вторник и четверг будет колебаться от нуля до минус 5, в четверг ожидается до плюс 3. В пятницу, с поступлением арктического воздуха температура воздуха резко понизится, осадки перейдут в снег, прогнозирует вологодский гидрометцентр.

"В предстоящие сутки Новгородская область будет находиться на периферии обширного атлантического циклона. Сохранится пасмурная погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит минус 3...плюс 2. На дорогах местами гололедица", - сообщили в новгородском гидрометцентре.

В Псковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя с мокрым снегом, на дорогах ночью местами гололедица. Температура в течение суток колеблется от нуля до плюс 5. Такая погода, по прогнозам псковского ЦГМС, продержится в регионе до выходных. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, при этом возможен снег с дождем. На выходных в регионе ожидается похолодание - в ночные часы столбик термометра опустится до минус 6 градусов. Теплее всего традиционно будет в самом западном регионе страны, Калининградской области - днем столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов против ночных показателей около плюс 4. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с утренним дождем. Ветер западных направлений, умеренный.