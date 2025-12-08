В ГД предложили усилить меры защиты от мошенников на новогодние праздники

Депутаты считают, что такой режим может включать временное снижение лимитов на операции без дополнительной аутентификации, введение обязательной повторной верификации для онлайн-кредитов, оформляемых в ночное время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ксения Горячева направили письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести временный режим усиленной защиты граждан от мошенничества с банковскими операциями в предновогодний период. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что внедренные механизмы Банка России, такие как обязательная проверка переводов на признаки мошенничества и возможность приостановки операций, доказали свою эффективность: только за 2024 год банками было предотвращено хищений на сумму 13,5 трлн рублей. Однако, по словам парламентариев, декабрьский рост банковских операций расширяет поле для атак злоумышленников, которые активизируют создание фишинговых ресурсов и используют схемы, связанные с новогодними праздниками.

"Учитывая, что Банк России уже создал правовую базу для борьбы с мошенничеством, мы предлагаем в период новогодних праздников (декабрь - начало января) задействовать механизм временного усиления действующих мер защиты и рассмотреть возможность введения "режима усиленной защиты", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такой режим может включать временное снижение лимитов на операции без дополнительной аутентификации, введение обязательной повторной верификации для онлайн-кредитов, оформляемых в ночное время, а также ускоренный обмен данными между кредитными организациями и операторами связи о подозрительных звонках. По словам депутатов, реализация таких мер создаст дополнительный барьер для преступников именно в тот момент, когда активность граждан максимальна, а бдительность может быть снижена, и поможет сохранить средства на счетах россиян.