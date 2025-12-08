В МВД рассказали, как аферисты маскируются под работодателей для хищения денег

В ведомстве пояснили, что в мошеннических схемах с трудоустройством все начинается с заманчивого предложения о "работе мечты"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Предложение о работе "вслепую" через мессенджер, сбор личных данных под благовидным предлогом и агрессивная реакция на запрос о документах являются факторами, которые указывают на мошенничество. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Сочетание этих факторов - работа "вслепую" через мессенджер, сбор личных данных под благовидным предлогом и агрессивная реакция на запрос о документах - однозначно указывает на мошенническую схему, цель которой - не трудоустройство, а обман", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что в мошеннических схемах с трудоустройством все начинается с заманчивого предложения о "работе мечты". "Удаленный чат-оператор, высокий ежедневный доход, без опыта. Общение сразу уходит в мессенджер, что является первым тревожным сигналом для любой официальной вакансии", - отметили в киберполиции.

Затем псевдоменеджер под предлогом проверки софта начинает выяснять марку телефона (что важно для заражения устройства вредоносным программным обеспечением), а потом под видом "анкеты" запрашивает целый массив конфиденциальной информации: имя, телефон, местоположение, банковские реквизиты. "Когда соискатель справедливо требует подтвердить легальность компании (ИНН, адрес), "работодатель" отказывается и переходит к манипуляциям и угрозам. Легитимная компания никогда не станет скрывать свои реквизиты и обвинять в недоверии потенциального сотрудника", - отметили в МВД.