Отпевание сыгравшего в "Сталинграде" актера Урюмцева пройдет 10 декабря

Захоронение будет на кладбище Ракитки, сообщили в Союзе кинематографистов России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отпевание актера Олега Урюмцева, сыгравшего в знаменитой советской кинокартине "Сталинград", состоится 10 декабря в храме Троицы Живоначальной в Останкино. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

"Отпевание Олега Григорьевича Урюмцева состоится в среду, 10 декабря, в 12:00 мск в храме Троицы Живоначальной в Останкино (1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захоронение будет на кладбище Ракитки.

Актер сыграл в таких фильмах, как "Сталинград", "Петербургские тайны", "Бесконечность" и "Великий полководец Георгий Жуков". Урюмцев также выступил в качестве режиссера и сценариста для кинокартин "Исход", "Рядовой Евгений Родионов" и киносказки "Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон".