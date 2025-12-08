Уровень догазификации Северной Осетии доведут до 99% к 2028 году

Сейчас этот показатель составляет 95%

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Уровень догазификации в Республике Северная Осетия-Алания доведут до 99% к 2028 году. Сейчас этот показатель составляет 95%, сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев.

"Сергей Иванович Меняйло [глава Республики Северная Осетия-Алания] встречался с руководством "Газпрома", и были достигнуты соглашения. Мы отмечаем сегодня уже уровень догазификации в республике 95%. В рамках соглашений мы планируем довести уровень догазификации до 99%. Были разработаны схемы, в соответствии с которыми сейчас уже "Газпром" будет приступать к прокладке инженерных сетей", - сообщил Караев.

Как отметил министр, в 2026 году будет проведена догазификация 19 садоводческих товариществ. "Мы планируем уже с 2026 года начать догазификацию 19 садоводческих товариществ - это свыше 1 800 жителей нашей республики. Эту работу "Газпром" с января месяца начинает. Намерены до 2027-2028 годов достижения уровня 99%, и будем надеяться, что будет 100%", - добавил спикер.