В Болгарии завершили эвакуацию экипажа терпящего бедствие танкера

По требованию собственника судна на борту остались три человека, которые обеспечат необходимый контроль, сообщил вице-премьер и министр транспорта Гроздан Караджов

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Операция по эвакуации членов экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского безэкипажного катера Sea Baby завершена, готовится доставка на борт судна дополнительного оборудования. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер и министр транспорта Гроздан Караджов.

"Эвакуация экипажа танкера Kairos, который находится у берега в районе города Ахтополь, завершилась. В настоящее время завершается подготовка к доставке дополнительного технического оборудования, в том числе генератора, который обеспечит полное электроснабжение систем судна, в том числе работу лебедки для подъема якоря и последующей буксировки судна в безопасное место", - сообщил вице-премьер. Он уточнил, что по требованию собственника судна на борту остались три члена экипажа, которые обеспечат необходимый контроль, а остальные семь человек, которые были эвакуированы на вертолете ВМС Болгарии, размещены в гостинице в Варне.

Интересы собственника судна в настоящее время представляет его агент, который работает в тесном контакте с властями. "После окончания операции все расходы на ее проведение будут оплачены владельцем танкера", - сказал Караджов. Вице-премьер дополнил, что буксировка будет проводится при благоприятных метеоусловиях и после проверки судна на безопасность, предположив, что это займет около недели.

В понедельник Караджов и министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев провели встречу с главой дипломатического представительства Турции в Болгарии, во время которой потребовали разъяснения от Турции о действиях буксира Timur Bey, который доставил танкер в болгарские территориальные воды и оставил его на расстоянии около 6 миль от болгарского берега.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos встал на якорь.