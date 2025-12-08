В Северной Осетии запустят приложение для отслеживания инцидентов в ЖКХ

Проект станет первым на Северном Кавказе

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Республика Северная Осетия-Алания впервые на Северном Кавказе запустит приложение, где каждый житель республики сможет оставить сообщение об инциденте в сфере ЖКХ и отследить поручения министра по этому вопросу. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев.

"Мы сейчас формируем цифровой оперативный штаб в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это будет мобильное приложение, где будет полностью отражен любой инцидент, который будет подразделяться в сфере водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения или газоснабжения. Будет четко видно, какие управленческие поручения были розданы, и в какой временной промежуток, дальше проходить будет министерский контроль, то есть мы его уже сможем модерировать. Безусловно, это будет публичный характер", - сообщил Караев.

По его словам, само министерство вносить правки в систему не сможет. "Самостоятельно министерство вносить корректировки не сможет, нужно будет согласовывать со всеми министерствами и с жителями республики. То есть житель республики сможет внести инцидент об авариях на интерактивную карту исключительно сам и отследить, какое поручение дал министр, заместитель или начальник отдела - должностное лицо, которое ответственно исполнить это поручение, и какие меры предпринял, когда ориентировочно все будет восстановлено", - добавил спикер.

Он также отметил, что приложение запустят в марте 2026 года. "Мы очень активно стараемся реализовать цифровизацию всего жилищно-коммунального хозяйства. Понимаем, что это дополнительный инструмент того, чтобы мы смогли именно развивать этот сектор в ногу со временем. Планируем его реализовать уже в марте 2026 года", - рассказал Караев.