РПН не выявил случаев отравления среди пассажиров авиарейсов Шанхай - Москва

В Роспотребнадзоре уточнили, что на бортах не было обнаружено лиц с повышенной температурой, как и не было зафиксировано жалоб на состояние здоровья

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Случаев массового отравления среди пассажиров авиарейсов по направлению Шанхай - Москва в аэропорту Шереметьево на этой неделе выявлено не было. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН).

Ранее в Telegram-канале "Shot Проверка" появилась информация о якобы массовом отравлении пассажиров рейса Шанхай - Москва.

"В связи с сообщениями в электронных СМИ центральный аппарат Роспотребнадзора запросил информацию у территориального управления ведомства по Московской области. По данным управления, на настоящий момент случаев массового отравления пассажиров рейсов Шанхай - Москва, прибывших в аэропорт Шереметьево на этой неделе, не выявлено", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на бортах не было обнаружено лиц с повышенной температурой, как и не было зафиксировано жалоб на состояние здоровья: в здравпункты аэропорта пассажиры этих рейсов не обращались. "Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в адрес электронного СМИ с требованием незамедлительно предоставить всю имеющуюся по данному случаю информацию", - добавили в ведомстве.