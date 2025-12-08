Народный фронт предложил предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка

Глава исполкома фронта Михаил Кузнецов отметил, что многодетные родители с маленькими детьми иногда выбирают все 60 оплачиваемых дней больничного и вынуждены сидеть дома с детьми за свой счет

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию с участием президента РФ Владимира Путина предложил рассмотреть возможность предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка.

"Предлагаем подумать над отдельными мерами поддержки отцовства. Начать можно с предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка. Сначала на уровне пилотной практики, а потом в перспективе, может быть, и Трудового кодекса", - предложил он.

Продолжая тему семьи, он отметил, что многодетные родители с маленькими детьми иногда выбирают все 60 оплачиваемых дней больничного и вынуждены сидеть дома с детьми за свой счет. В связи с этим Народный фронт предлагает для многодетных родителей сделать исключение, увеличив максимальное количество дней больничного листа.