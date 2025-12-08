Русский дом начнет обучение русскому языку за пределами Банги

Этим займутся сами студенты Русского дома из местных жителей, сообщил руководитель организации Дмитрий Сытый

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ, 8 декабря. /ТАСС/. Студенты Русского дома в Банги в 2026 году начнут обучать русскому языку центрально-африканцев в пяти школах в регионах Центрально-Африканской Республики (ЦАР), сообщил ТАСС руководитель организации Дмитрий Сытый.

"В следующем году мы будем делать фокус на провинции Центрально-Африканской Республики. Так как это будет пилотный проект, около пяти школ будет достаточно на первое время. Я думаю, что объем корректировок, которые нужно будет делать в программе, достаточно высокий. Нам нужно будет адаптироваться к специфике каждого региона. Например, есть регионы, где доминирует арабский язык, - на севере страны. Там нужно будет по-другому это все организовать. Но мы сейчас работаем над этим, и, я думаю, все эти трудности мы решим", - сказал Сытый.

Он добавил, что обучением русскому языку в регионах займутся сами студенты Русского дома из местных жителей. Сейчас несколько студентов преподают русский язык в школах Банги.

"Они дают нам обратную связь, как сами, так и директора школ. Мы с ними тоже общаемся, чтобы понять, как идет обучение. Пока что все идет хорошо, особенно на начальных уровнях изучения русского языка, эта программа работает", - отметил Сытый.