ОНФ: более 80% участников СВО не обращаются за помощью к психологам

Народный фронт предложил обучать самих участников специальной военной операции, чтобы они оказывали такую помощь однополчанам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 80% участников специальной военной операции (СВО), согласно опросам Народного фронта (ОНФ), не обращаются за психологической помощью. В связи с этим Народный фронт предложил обучать самих участников СВО, чтобы они оказывали такую помощь однополчанам.

"По нашим опросам, 83% бойцов не пользуются психологической поддержкой. Универсальных решений здесь нет, но есть интересная инициатива. На вашей прямой линии работал и сейчас работает боец с полной потерей зрения, Александр Антонов. Он сам предложил обучиться на психолога, чтобы помогать своим товарищам", - сказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Кузнецова, Антонов уверен, что со своей травмой сможет "объяснить любому бойцу, что жизнь прекрасна, и вернуть ему интерес к жизни". "Сейчас военно-медицинская академия в Петербурге принимает его на обучение", - сказал глава исполкома Народного фронта.

Он добавил, что психфак МГУ разработал базовый курс для бойцов. "Это небольшое пилотное решение, которое можно масштабировать. Когда сами ребята будут оказывать помощь своим однополчанам, мы сможем немного снизить цифру в 83% и реально помочь нашим бойцам", - отметил Кузнецов.