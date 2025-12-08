"Артек" передал два автобуса для эвакуации раненных в зоне СВО

Транспортные средства отправили в районы Часов Яра и Константиновки

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" передал два автобуса в зону специальной военной операции, где транспорт будут использовать для эвакуации раненых и оказания медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Международный детский центр "Артек" при поддержке Народного фронта передал два автобуса военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Донецком направлении. Транспортные средства будут использованы для эвакуации раненых и оказания медицинской помощи в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Автобусы ранее использовались для перевозки детей. Они отправлены в районы Часов Яра и Константиновки, где ведутся ожесточенные бои.

"Несомненно, всегда приятно получать помощь, даже письма, которые школьники нам отправляют. Эмоциональное состояние становится гораздо лучше, когда ты понимаешь, что в тылу за вас переживают, о вас думают, стараются помочь", - приводятся в сообщении слова одного из участников СВО.

Воспитанники "Артека" также передали военнослужащим письма, написанные ими и их сверстниками. Ребята выразили глубокое уважение к защитникам Родины, назвав их примером отваги, мужества и патриотизма. Артековцы получили возможность пообщаться с военнослужащими и задать им вопросы.

В передаче автотранспорта приняли участие заместитель директора Международного детского центра "Артек" Дмитрий Кравченко, руководитель регионального исполкома "Народного фронта" в Крыму Алла Вертинская. Центр уже передавал автобусы для военнослужащих. "Спасибо коллективу "Артека", потому что это не только автобусы, письма, но и большая техническая поддержка идет от "Артека" на фронт", - приводятся в сообщении слова Вертинской.

Об "Артеке"

Как отметили в пресс-службе, современная помощь участникам СВО - продолжение традиций, заложенных в лагере в годы Великой Отечественной войны. Тогда около 200 детей из регионов, оккупированных в первые недели войны, вместе с педагогами были отправлены на Алтай, где лагерь оставался до января 1945 года. Артековцы (и эвакуированные из Гурзуфа, и приезжавшие в алтайский "Артек" на отдых сибиряки) заработали 116 тыс. рублей, на которые был построен танк Т-34, переданный фронту.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.