В Луганск и Мелитополь направят 360 тыс. л бутилированной воды

Отправкой гуманитарной помощи занимается Российский Красный Крест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 360 тыс. л питьевой воды отправит Российский Красный Крест (РКК) в Луганск и Мелитополь, сообщается в Telegram-канале организации.

"Российский Красный Крест начал отправки бутилированной питьевой воды для жителей Луганска и Мелитополя. Больше 360 тыс. л. Этого хватит, чтобы обеспечить тысячи семей на ближайшее время", - говорится в сообщении.

Распределением гуманитарной помощи среди жителей займутся сотрудники и добровольцы, которые работают непосредственно на местах и хорошо понимают текущие потребности населения.

"Доставка этой помощи стала возможной благодаря поддержке партнеров. Мы благодарны коллегам из благотворительной программы ДоброFON за участие", - заключили в РКК.